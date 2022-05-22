Зидан обсудил с эмиром Катара свое возможное назначение на пост главного тренера «ПСЖ»

Французский специалист Зинедин Зидан может возглавить «ПСЖ».

Как сообщает RMC Sport, 49-летний тренер провел переговоры с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамад Аль Тани по поводу своего возможного назначения на пост наставника парижской команды.

Добавим, что Зидан находится без клуба с лета 2021 года. Его последним клубом был мадридский «Реал», с которым он выиграл 11 трофеев.

Напомним, что в 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» по сумме двух матчей проиграл как раз «сливочным» и выбыл из розыгрыша.