Андрей Тихонов: Высокий результат «Краснодара» говорит о работе академии

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал итоговый результат «Краснодара» в чемпионате России сезона 2021/2022.

Напомним, что в заключительном туре «быки» дома сыграли вничью с «Ахматом» (1:1) и заняли четвертое место в таблице.

«Удивил, конечно, результат, не думаю, что кто-то ожидал, что «Краснодар» сможет так, но это говорит о том, что академия Сергея Галицкого работает. Воспитанники, которые выходят на поле, и более опытные ребята дополняют друг друга. Молодые ребята после весеннего рестарта чемпионата доказали, что у них все в порядке с академией», - приводит ТАСС слова Тихонова.

Ранее стало известно, что команду покидает Юрий Газинский. Он выступал за команду с 2013 года.