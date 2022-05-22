Александр Бубнов: Думаю, сейчас Сергеев перспективнее и сильнее форвардов, играющих в сборной России

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов отреагировал на появившуюся новость о том, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба объявил об уходе из клуба.

По словам 66-летнего специалиста, сине-бело-голубые способны сохранять свой высокий уровень игры и без 33-летнего футболиста. При этом он похвалил выступления форварда Ивана Сергеева.

– «Зенит» может дальше идти уже без Дзюбы, у клуба больше нет зависимости от него. Есть Сергеев, который быстрее, выполняет больший объем работы, при этом он и забивает тоже. Я думаю, Сергеев сейчас перспективнее и сильнее тех форвардов, которые играют в национальной команде, – цитирует Бубнова «Матч ТВ».

Напомним, что Сергеев перешел в «Зенит» в январе этого года из «Крыльев Советов» за 2,15 млн евро, подписав с командой контракт до конца сезона-2024/25. Всего за петербуржцев он отыграл 15 матчей, забил пять голов и отдал три результативных паса.

Добавим, что Сергеев пока не имеет опыта выступлений в составе сборной России.