Алексей Сафонов: Нельзя сейчас расширять РПЛ, как нельзя менять правила по ходу игры

Хотя окончательное решение будет принято на исполкоме РФС, но календарь стыковых матчей уже опубликован. В стыках 25 мая и 28 мая сыграют «Оренбург» – «Уфа» и «Химки» – «СКА-Хабаровск».

Мы попросили высказать свое мнение футбольного функционера Алексея Сафонова.

- Итак, РПЛ, судя по всему, расширять не будут, спортивный принцип возобладал?

- Абсолютно, кто вылетел – должен вылетать. Мы с вами еще в апреле об этом говорили, когда пошли разговоры о расширении РПЛ и что никто вылетать не будет, что правила по ходу игры менять нельзя. За эти новшества, так их назовем, выступали команды из середины и нижней части таблицы. Дюков тогда сказал, что хвост не должен вилять собакой.

Вообще, при Толстых всегда получала преимущество команда, которая хотела идти на повышение, а не вылетевшая из вышки. Отказалась вторая команда первой лиги выходить, значит, такое право предоставлялось третьей, потом четвертой. Мы все помним, как «Краснодар» вышел в РПЛ с пятого места, и ничего – до сих пор играет.