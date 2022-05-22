«Крылья Советов» не будут выкупать Игнатьева у «Рубина»

Париж готов короновать нового короля из Испании! Как Карлос Алькарас повторил феноменальный взлет Надаля

Перед стартующим 22 мая «Ролан Гаррос» весь теннисный мир говорит не о Джоковиче, Надале или Медведеве, а об испанском пареньке, которому только 5 мая исполнилось 19. Его зовут Карлос Алькарас, и в Париже он будет едва ли не главным фаворитом.