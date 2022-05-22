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«Крылья Советов» не будут выкупать Игнатьева у «Рубина»

Cтоимость футболиста оценивается в два миллиона евро.
22 мая 2022 14:14
автор: Александр Поволоцкий

«Крыльев Советов» не планируют выкупать у «Рубина» форварда Ивана Игнатьева.

Напомним, что 23-летний футболист перешел в самарский клуб на правах аренды в феврале.

«Крылья» не продлевают аренду, поэтому Ваня Игнатьев отправляется в «Рубин», — приводит «Чемпионат» слова спортивного директора «Крыльев Советов» Сергея Корниленко

Добавим, что Игнатьев провел за самарский клуб пять матчей, в которых сумел отметиться одним голом.

Отметим, что «Рубин» занял 15-е место и вылетел в ФНЛ.

источник: Чемпионат.com
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