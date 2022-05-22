«Крылья Советов» не будут выкупать Игнатьева у «Рубина»

«Крыльев Советов» не планируют выкупать у «Рубина» форварда Ивана Игнатьева.
Напомним, что 23-летний футболист перешел в самарский клуб на правах аренды в феврале.
«Крылья» не продлевают аренду, поэтому Ваня Игнатьев отправляется в «Рубин», — приводит «Чемпионат» слова спортивного директора «Крыльев Советов» Сергея Корниленко
Добавим, что Игнатьев провел за самарский клуб пять матчей, в которых сумел отметиться одним голом.
Отметим, что «Рубин» занял 15-е место и вылетел в ФНЛ.
источник: Чемпионат.com