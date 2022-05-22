«Крыльях Советов» заключат трехлетний контракт с Гапоновым

«Крыльев Советов» выкупят у «Спартака» защитника Илью Гапонова.

Напомним, что 24-летний футболист выступает за самарский клуб на правах аренды с февраля.

«По Гапонову в ближайшее время «Крылья Советов» активируют опцию выкупа. Контракт будет заключен на три года», — цитирует «Чемпионат» спортивного директора приволжской команды Сергея Корниленко.

Добавим, что контракт Гапонова со «Спартаком» истекает летом 2024 года.

В «Крыльях Советов» защитник провел шесть матчей, в которых отдал одну результативную передачу.