В «Спартаке» рассказали о том, когда будет принято решение по поводу будущего Ларссона в клубе

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов поделился мнением по поводу высказывания нападающего клуба Джордана Ларссона, выступающего за АИК на правах арендного соглашения до конца сезона-2021/22.

Ранее 24-летний футболист заявил о нежелании возвращаться в стан красно-белых этим летом.

– Обо всех решениях, которые касаются контрактов, мы сообщим после завершения сезона, – приводит слова Зеленова «Чемпионат».

Отметим, что действующий контракт Ларссона со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2023 года. К составу московского клуба он присоединился летом 2019-го – на его счету 27 голов и девять результативных передач в 83 проведенных матчах.

Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость футболиста в 11 миллионов евро.