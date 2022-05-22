«Дзюба навсегда вписал свое имя в историю клуба». Медведев - об уходе нападающего из «Зенита»

Гендиректор «Зенита» Александр Медеведв отреагировал на уход нападающего Артема Дзюбы из клуба.

Сегодня футболист объявил о том, что покидает команду из Санкт-Петербурга. Дзюба выступал за »Зенита» с 2015 года.

«Артем навсегда вписал свое имя в историю сине-бело-голубых и внес огромный вклад в победы современного «Зенита». Он забил множество решающих и преломляющих ход матча голов, немало запоминающихся голов-красавцев, которые стали неотъемлемой частью истории нашего клуба. Он не только, как и многие, любил выигрывать, но, что встречается гораздо реже, – ненавидел проигрывать» – приводит пресс-служба «Зенита» слова Медведева.

В текущем сезоне Артем провел 28 матчей, в которых забил 11 голов и отдал пять результативных передач.