Дзюба, Малком и Клаудиньо были включены в символическую сборную сезона РПЛ по версии WhoScored

Статический портал WhoScored опубликовал символическую сборную чемпионата России по итогам сезона-2021/22.

Отмечается, что в составе оказались четыре футболиста из «Зенита» – защитник Дуглас Сантос, хавбеки Малком и Клаудиньо, а также нападающий Артем Дзюба.

Напомним, что подопечные Сергея Семака в четвертый раз кряду завоевали чемпионство в РПЛ. В прошедшем сезоне сине-бело-голубые набрали 65 очков в 30 турах. Финишировавший вторым «Сочи» отстал от петербуржцев на девять очков.

Символическая сборная сезона выглядит следующим образом:

Голкипер: Матвей Сафонов («Краснодар»);

Защитники: Марио Фернандес (ЦСКА), Дуглас Сантос («Зенит»), Родриго («Сочи»), Иван Обляков (ЦСКА);

Полузащитники: Малком, Клаудиньо (оба – «Зенит»), Себастьян Шиманьски, Арсен Захарян (оба – «Динамо»);

Нападающие: Матео Кассьерра («Сочи»), Артем Дзюба («Зенит»).