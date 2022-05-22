«Иди картошку у себя копай». Кокорин ответил на критику болельщика из Белоруссии

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин резко ответил своему подписчику в социальной сети.

Ранее футболист опубликовал на своей странице поздравление партнерам по итальянскому клубу с тем, что команда гарантировала себе участие в еврокубках на следующий сезон.

«216 минут за клуб за два сезона и ноль ассистов и голов, сильно», - прокомментировал запись подписчик Кокорина из Белоруссии.

«Кирилл, иди картошку у себя копай», — отреагировал футболист.

Добавим, что «Фиорентина» заняла седьмое место в чемпионате Италии и получила право выступить в Лиге конференций.

Кокорин провел за «фиалок» 11 матчей и не забил ни одного мяча.