Гигович вернется в «Ростов» из аренды в «Хельсинборге» по окончании текущего сезона

Агент Ферхат Чифчи, клиентом которого является центральный полузащитник «Ростова» Армин Гигович, рассказал о том, что его подопечный вернется в расположение российского клуба ближайшим летом.

Отметим, что в конце марта этого года 20-летний швед перешел в «Хельсинборг» на правах арендного соглашения до конца сезона-2021/22.

– Армин вернется в «Ростов» после 30 июня, как только закончится его аренда в «Хельсинборге», – приводит слова агента «Чемпионат».

Напомним, что Гигович пополнил состав «Ростова» в октябре 2020 года. Донская команда заплатила за трансфер хавбека 2,5 миллиона евро. Всего за ростовчан игрок провел 30 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт рассчитан до лета 2025-го.