Газинский - после ухода из «Краснодара»: Мое будущее? Есть мысли, рассмотрим все варианты

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский рассказал о беседе с владельцем клуба Сергеем Галицким после матча 30-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:1).

Напомним, что «быки» заняли четвертое место по итогам сезона. Ранее Газинский заявил, что покинет «Краснодар».

«После матча мы созвонились с Сергеем Николаевичем.. Он поблагодарил нас, а мы — его. Он сказал, что мы молодцы. Мы все-таки провели много времени вместе. Это было хорошее время. Мое будущее? Есть мысли, рассмотрим все варианты», — цитирует Юрия «РБ-Спорт».

В минувшем сезоне Газинский провел 17 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.