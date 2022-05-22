Защитник ЦСКА Набабкин выразил сожаление в связи с уходом Дзагоева из московского клуба

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин отреагировал на новость о том, что хавбек Алан Дзагоев покинет столичную команду по окончании сезона-2021/22.

Ранее стало известно, что руководство красно-синих договорилось с 31-летним игроком по поводу досрочного расторжения действующего контракта, рассчитанного до 30 июня 2023 года. В данный момент неизвестно, в какой команде полузащитник продолжит свою карьеру.

– Мне лично будет очень тяжело без Дзагоева. Конечно, жалко, обидно, что расходятся наши пути. Я желаю Дзаге удачи и успехов. Он очень качественный и сильный футболист, поэтому ещё проявит себя, – цитирует Набабкина клубная пресс-служба армейцев.

Напомним, что Дзагоев находился в клубной системе ЦСКА с января 2008 года. Всего в составе красно-синих он отыграл 397 матчей, забил 77 голов и отдал 93 результативных паса. Вместе с командой полузащитник стал трехкратным чемпионом России.