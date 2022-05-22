ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Пономарев сравнил Понедельника с Пеле и Беккенбауэром

22 мая легендарному нападающему исполнилось бы 85 лет.
22 мая 2022 16:15
автор: Максим Скороходов

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев вспомнил чемпиона Европы в составе сборной СССР Виктора Понедельника, которому сегодня исполнилось бы 85 лет.

«Виктор был явлением в мировом футболе. Он обладал и скоростными качествами, и физической силой. Великолепно играл головой, обладал отличным ударом, потрясающе чувствовал позицию. Не зря же он забил победный гол на чемпионате Европы. Настоящий нападающий. Человек без изъянов. Таких форвардов у нас никогда больше не рождалось и, возможно, никогда никогда не будет. Понедельника можно сравнить с Пеле или Францем Беккенбауэром, а все остальные футболисты из РПЛ ему в подмётки не годятся», - приводит слова Пономарева RT.

Напомним, что в финале Евро-1960 года соперником СССР была сборная Югославии. Основное время закончилось со счетом 1:1, а в овертайме Понедельник забил золотой гол первого в истории Чемпионата Европы, проходящего во Франции.

На следующем Евро сборная СССР вместе с Понедельником дошла до финала, где проиграла хозяевам турнира испанцам (1:2).

Всего Понедельник провел 29 матчей за национальную команду, в которых забил 20 мячей. На клубном уровне советский нападающий выступал за ростовские «Ростсельмаш» и СКА.

источник: «RT на русском»
Это интересно:
Кавазашвили - о Понедельнике: Витька был очень образованный парень
Легендарный форвард после окончания карьеры работал спортивным журналистом.
22.05.2022 16:39
Футбол
автор: Максим Скороходов
Пономарев сравнил Понедельника с Пеле и Беккенбауэром
22 мая легендарному нападающему исполнилось бы 85 лет.
22.05.2022 16:15
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Наполи» обыграл «Специю» в заключительном туре чемпионата Италии и занял третье место
Встреча прошла на стадионе «Альберто Пикко».
22.05.2022 16:00
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Защитник ЦСКА Набабкин выразил сожаление в связи с уходом Дзагоева из московского клуба
Хавбек провел более 350 матчей в составе красно-синих.
22.05.2022 15:50
Футбол
автор: Владислав Корегин
Газинский - после ухода из «Краснодара»: Мое будущее? Есть мысли, рассмотрим все варианты
Футболист выступал за «быков» с 2013 года.
22.05.2022 15:42
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Главный инвестор «Химок» предложил Габулову вернуться на пост гендиректора клуба
Специалист присутствовал на матче 30-го тура со «Спартаком».
22.05.2022 15:28
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Иди картошку у себя копай». Кокорин ответил на критику болельщика из Белоруссии
«Фиорентина» рассматривает возможность досрочного разрыва контракта с нападающим.
22.05.2022 15:01
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Гигович вернется в «Ростов» из аренды в «Хельсинборге» по окончании текущего сезона
Осенью 2020 года клуб РПЛ заключил со шведским футболистом пятилетний контракт.
22.05.2022 14:59
Футбол
автор: Владислав Корегин
Дзюба, Малком и Клаудиньо были включены в символическую сборную сезона РПЛ по версии WhoScored
Также в составе оказался еще один игрок «Зенита» – Дуглас Сантос.
22.05.2022 14:43
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Дзюба навсегда вписал свое имя в историю клуба». Медведев - об уходе нападающего из «Зенита»
В подписании футболиста заинтересованы «Црвена Звезда» и «Фенербахче».
22.05.2022 14:43
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Эфес» и Мицич — снова лучшие в Европе. А было бы так, если бы не санкции против ЦСКА?
В Белграде завершился «Финал четырех» баскетбольной Евролиги. Сильнейшим клубом континента второй год подряд стал турецкий «Эфес», вырвавший победу в финальном матче у мадридского «Реала» - 58:57.
Он больше не нужен «Зениту», а «Зенит» не нужен ему. Почему Дзюба покидает Санкт-Петербург
Вспоминаем, какой была питерская карьера 33-летнего Артема Дзюбы.
«В нашем чемпионате Артем может спокойно играть до 40 лет». Мостовой — об уходе Дзюбы из «Зенита»
Бывший лидер сборной России Александр Мостовой прокомментировал «Плеймейкеру» итоги сезона в РПЛ.
Полный триумф Бразилии! Итоги UFC Vegas 55
В главных боях турнира UFC в Лас-Вегасе бразильянка Кетлин Виейра неожиданно победила по очкам американку Холли Холм, а ее соотечественник Мишел Перейра избил аргентинца Сантьяго Понзиниббио.
Панама встретила победителей и призеров! Как завершился уникальный проект «Лига Героев»
В столице Панамы финишировал автопробег по 8 странам Центральной Америки в рамках проекта «Лига Героев», в котором участвовали шестеро россиян.
Шейхи довольны, «Реал» в бешенстве! Деньги победили футбол? Как Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ»
Килиан Мбаппе решил остаться в «Пари Сен-Жермен» еще на три сезона — до лета 2025 года, а значит его ожидавшийся трансфер в «Реал» не состоится.
Париж готов короновать нового короля из Испании! Как Карлос Алькарас повторил феноменальный взлет Надаля
Перед стартующим 22 мая «Ролан Гаррос» весь теннисный мир говорит не о Джоковиче, Надале или Медведеве, а об испанском пареньке, которому только 5 мая исполнилось 19. Его зовут Карлос Алькарас, и в Париже он будет едва ли не главным фаворитом.
Канадцы спутали все расклады на плей-офф. Итоги 9-го дня ЧМХ-2022
В субботу на чемпионате мира по хоккею в Хельсинки и Тампере был большой игровой день.
«Перед сезоном никто бы не поверил, что мы займем второе место». Артур Юсупов — о серебре «Сочи»
Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов после победы над «Динамо» (5:1) рассказал о том, как его команда пришла к историческому для нее результату.
«Верю в мечту, что вернусь в «Спартак». Глушаков — после победы над красно-белыми
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков после матча 30-го тура со «Спартаком» (2:1) рассказал о своем голе, расширении РПЛ и Кубке лиги.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика