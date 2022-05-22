Пономарев сравнил Понедельника с Пеле и Беккенбауэром

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев вспомнил чемпиона Европы в составе сборной СССР Виктора Понедельника, которому сегодня исполнилось бы 85 лет.

«Виктор был явлением в мировом футболе. Он обладал и скоростными качествами, и физической силой. Великолепно играл головой, обладал отличным ударом, потрясающе чувствовал позицию. Не зря же он забил победный гол на чемпионате Европы. Настоящий нападающий. Человек без изъянов. Таких форвардов у нас никогда больше не рождалось и, возможно, никогда никогда не будет. Понедельника можно сравнить с Пеле или Францем Беккенбауэром, а все остальные футболисты из РПЛ ему в подмётки не годятся», - приводит слова Пономарева RT.

Напомним, что в финале Евро-1960 года соперником СССР была сборная Югославии. Основное время закончилось со счетом 1:1, а в овертайме Понедельник забил золотой гол первого в истории Чемпионата Европы, проходящего во Франции.

На следующем Евро сборная СССР вместе с Понедельником дошла до финала, где проиграла хозяевам турнира испанцам (1:2).

Всего Понедельник провел 29 матчей за национальную команду, в которых забил 20 мячей. На клубном уровне советский нападающий выступал за ростовские «Ростсельмаш» и СКА.