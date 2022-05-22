Кавазашвили - о Понедельнике: Витька был очень образованный парень

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили вспомнил чемпиона Европы в составе сборной СССР Виктора Понедельника, которому сегодня исполнилось бы 85 лет.

«За всё время, которое мы вместе играли в сборной, не помню ни одного случая, когда Виктор ругался матом. Мы много сидели в компаниях, иногда хулиганили, баловались, и пара слов легко могла проскочить, но он никогда себе этого не позволял. Витька был очень образованный парень, хоть и из Ростова-на-Дону. Но он хорошо знал язык, как будто работал учителем в школе. Не зря, когда закончил карьеру, пошёл работать в еженедельник «Футбол — Хоккей». И самое главное, помимо статистики, в его статьях был очень научный подход», - приводит слова Пономарева RT.

Напомним, что в финале Евро-1960 года соперником была сборная Югославии. Основное время закончилось со счетом 1:1, а в овертайме Понедельник забил золотой гол первого в истории Чемпионата Европы, проходящего во Франции.

На следующем Евро сборная СССР вместе с Понедельником дошла до финала, где проиграла хозяевам турнира испанцам (1:2).

Всего Понедельник провел 29 матчей за национальную команду, в которых забил 20 мячей. На клубном уровне нападающий выступал за ростовские «Ростсельмаш» и СКА.