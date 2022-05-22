«ПСЖ» назначит Кампоса спортивным директором клуба

«ПСЖ» планирует назначить нового спортивного директора клуба.

Как сообщает Le Parisien, на смену Леонардо придет экс-директор «Лилля» Луис Кампос. Отмечается, что он будет отвечать за спортивную стратегию клуба, трансферы и развитие молодежи парижского клуба.

Руководство «ПСЖ» недовольно многочисленными утечками информации о команде в прессу.

Кампос также работал техническим директором в «Монако» и выполнял роль скаута в мадридском «Реале».

Добавим, что Леонардо работает в «ПСЖ» с 2019 года.





