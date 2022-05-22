Лизаразю считает, что Мбаппе поставил на колени «Реал» и «ПСЖ»

Чемпион мира и Европы Бишенте Лизаразю высказался о переговорах французского нападающего Килиана Мбаппе с «ПСЖ» и «Реалом».

«Переговоры вел клан Мбаппе. Было два клуба. У меня такое чувство, что он поставил их на колени. Никогда раньше не видел, чтобы футболист добивался этого от страны и самого большого клуба в мире», - приводит слова Лизаразю Telefoot.

Напомним, что вчера, 21 мая, «ПСЖ» официально объявил о продлении контракта с Мбаппе до конца сезона-2024/2025. Следовательно, 23-летний французский футболист отказался перейти мадридский «Реал», при том, что многие считали этот трансфер решенным.