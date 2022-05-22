Пономарев назвал современных футболистов испорченными до мозга костей

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв раскритиковал современных футболистов.

«Сейчас иностранцы привели в наш футбол гадость, нарушение правил. У нас раньше не было такого, чтобы специально хватали за майку или трусы, фолили. Потому что мы все дружили друг с другом, следовали настоящему принципу честной игры. Теперь уже такого нет, поскольку люди испорчены до мозга костей. Если бы у нас кто-то прыгнул в ноги, то этот человек был бы презираем всеми. А сейчас это везде и всюду», - приводит слова Пономарева RT.

Добавим, что в завершившемся накануне чемпионате России больше всего желтых и красных карточек получил Александр Черников из «Краснодара», у которого 17 дисциплинарных нарушений.

Самым фолящим футболистом оказался нападающий «Уфы» Гамид Агаларов, нарушивший правила 51 раз.