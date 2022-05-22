Орлов заявил, что Дзюбой интересуются в MLS

Известный петербургский комментатор Геннадий Орлов рассказал про слухи о новом клубе бывшего капитана сборной России и «Зенита» Артема Дзюбы.

«Я слышал, что у него есть хорошее предложение от клуба MLS. Из Штатов», - приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Дзюба выступал за «Зенит» с июля 2015 года. В общей сложности он провел за петербуржцев 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.

Ранее было известно об интересе к нападающему со стороны «Црвены Звезды» и «Фенербахче».