Колосков считает, что «Рубину» не стоит оправдывать вылет в ФНЛ отсутствием легионеров

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил, что вылет «Рубина» не оправдывает отъезд легионеров из команды.

«Произошедшее с «Рубином» в этом сезоне — необъяснимый провал. Аргументировать вылет в ФНЛ отъездом легионеров — полный бред, потому что в РПЛ от этого пострадал не только «Рубин», а позорно вылетел именно он. «Краснодар» пострадал не меньше, а то и больше, но при этом занял достойное четвертое место. То же самое можно сказать про «Ростов», они потеряли половину основы, но при этом сохранили место в десятке. В общем, в данном случае недопустимо аргументировать такой провал отсутствием легионеров и ослаблением состава» , - приводит слова Колоскова Sport24.ru.

Вчера, 21 мая, команда из Татарстана на своем поле уступила «Уфе» (1:2) в матче 30-го тура РПЛ и напрямую покинула лигу, финишировав на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице.

Напомним, что ФИФА разрешила легионерам покинуть российские команды, приостановив свои контракты до окончания сезона.