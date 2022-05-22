Ари: Для «Спартака» было бы хорошо, если бы Дзюба вернулся

Экс-форвард московского «Спартака» Ари оценил возможный переход Артема Дзюбы в стан красно-белых.

Напомним, что 33-летний футболист 22 мая объявил об уходе из «Зенита», за который играл семь лет.

«С «Зенитом» контракт закончился. В «Спартаке» Дзюба играл много лет, фанаты красно-белых любили его, мы отлично вместе выступали за клуб. «Спартак» - большой клуб, у которого больше всего титулов в стране. Я думаю, что для «Спартака» было бы хорошо, если бы Дзюба вернулся туда», - цитирует ТАСС Ари.

Дзюба играл за «Спартак» с 2006 по 2015 году, дважды уходив в аренду в «Томь» и «Ростов».

Ранее в СМИ сообщалось, что Артем может перейти в «Црвену Звезду» или «Фенербахче».