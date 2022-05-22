«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, обыграв «Астон Виллу»

«Манчестер Сити» в восьмой раз стал чемпионом Англии.
В заключительном туре «горожане» дома сыграли вничью с «Астон Виллой» - 3:2.
В составе гостей отличились Мэтти Кэш (37-я минута) и Филиппе Коутиньо (69). Авторами голов «Манчестера Сити» стали Илкай Гюндоган (76 и 82) и Родриго Эрнандес (79).
Таким образом, подопечные Пепа Гвардиолы набрали 93 очка и заняли первое место в таблице АПЛ. «Астон Вилла» (45) завершила чемпионат на 14-м месте. Конкурент «горожан» в борьбе за первую строчку «Ливерпуль» набрал 92 очка.
«Манчестер Сити» второй год подряд стал чемпионом страны и в четвертый раз под руководством Гвардиолы.
АПЛ
38-й тур
«Манчестер Сити» (Манчестер) - «Астон Вилла» (Бирмингем) - 3:2 (0:1)
Голы: Гюндоган, 76; 82; Эрнандес, 79 - Кэш, 37; Коутиньо, 69