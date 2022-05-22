«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон», но стал вторым в чемпионате АПЛ

«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» в матче 38-го тура чемпионата Англии.
Встреча на «Энфилде» завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
В составе «Ливерпуля» отличились Садио Мане (24-я минута), Мохамед Салах (84) и Эндрю Робертсон (89). «Вулверхэмптон» ответил точным ударом Педру Нету (3).
Команда Юргена Клоппа набрала 92 очка и заняла второе место в чемпионате АПЛ, уступив один балл «Манчестер Сити». «Вулверхэмптон» (51) стал десятым.
АПЛ
38-й тур
«Ливерпуль» (Ливерпуль) - «Вулверхэмтон» (Вулверхэмптон) - 3:1 (1:1)
Голы: Мане, 24; Салах, 84; Робертсон, 89 - Нету, 3.
источник: «Советский спорт»