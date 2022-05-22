«Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси» и «Тоттенхэм» сыграют в Лиге чемпионов

«Манчестер Сити», одержав волевую победу над «Астон Виллой» (3:2), стал чемпионом Англии, обойдя на одно очко вторую команду чемпионата «Ливерпуль» (92 очка).

В Лигу чемпионов помимо «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» попали «Челси» (74) и «Тоттенхэм» (71), шпоры остались в топ-4 благодаря разгрому «Норвича» (5:0).

Напомним, что «Ливерпуль» выиграл Кубок Англии и Кубок английский лиги, таким образом, оставшиеся места в еврокубках распределялись через АПЛ.

В Лиге Европы сыграют пятая и шестая команды чемпионата «Арсенал» (69) и «Манчестер Юнайтед» (58). «Вест Хэм» (56) выступит в Лиге конференций после того, как уступил «Брайтону» (1:2) и остался седьмым.

В чемпионшип вылетели «Норвич» (22), «Уотфорд» (23) и «Бернли» (35). «Бордовые» опустились в зону вылета, уступив в последнем туре «Ньюкаслу» (1:2).

В свою очередь, в АПЛ из чемпионшипа поднялись «Фулхэм» и «Борнмут» как первая и вторая команда, последнюю путевку в высший дивизион в финале плей-офф разыграют «Хаддерсфилд» и «Ноттингем Форест».