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Павел Погребняк: У «Манчестер Сити» аура вытаскивать такие матчи

«Горожане» одержали волевую победу над «Астон Виллой», уступая 0:2 и защитили титул чемпионов Англии.
22 мая 2022 20:38
автор: Максим Скороходов

Бывший нападающий «Фулхэма» Павел Погребняк прокомментировал итог чемпионской гонки в АПЛ между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем».

Напомним, что «горожане» набрали после 38 туров 93 очка, а «красные» - 92.

«Мои симпатии были на стороне Клоппа. Хотелось, чтобы он взял квадрупл. Джеррард и Коутиньо постарались для этого, но есть у «Сити» аура вытаскивать такие матчи. Умеют. Две великие команды. Вы можете представить, 92 очка набрать и не стать чемпионом! На такое способны только Клопп и Гвардиола», - приводит слова Погребняка «Чемпионат».

Добавим, что «Манчестер Сити» второй год подряд стал чемпионом страны и в четвертый раз под руководством Гвардиолы.

источник: Чемпионат.com
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