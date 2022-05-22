Павел Погребняк: У «Манчестер Сити» аура вытаскивать такие матчи

Бывший нападающий «Фулхэма» Павел Погребняк прокомментировал итог чемпионской гонки в АПЛ между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем».

Напомним, что «горожане» набрали после 38 туров 93 очка, а «красные» - 92.

«Мои симпатии были на стороне Клоппа. Хотелось, чтобы он взял квадрупл. Джеррард и Коутиньо постарались для этого, но есть у «Сити» аура вытаскивать такие матчи. Умеют. Две великие команды. Вы можете представить, 92 очка набрать и не стать чемпионом! На такое способны только Клопп и Гвардиола», - приводит слова Погребняка «Чемпионат».

Добавим, что «Манчестер Сити» второй год подряд стал чемпионом страны и в четвертый раз под руководством Гвардиолы.