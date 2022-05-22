«Милан» разгромил «Сассуоло» и стал чемпионом Италии

«Милан» в гостевом матче заключительного тура серии А победил «Сассуоло» со счетом 3:0.
В составе команды Стефано Пиоли дубль оформил Оливье Жиру (17-я и 32-я минуты), еще один мяч в ворота соперника отправил Франк Кесси (36).
Таким образом, «Милан» набрал 86 очков и стал чемпионом Италии впервые с 2011 года. Этот титул для «россонери» стал 19-м в истории.
«Сассуоло» закончил сезон на 11-м месте (50 очков).
Серия А
38-й тур
«Сассуоло» (Сассуоло) - «Милан» (Милан) - 0:3 (0:3)
Голы: Жиру, 17, 32; Кесси, 36
«Сассуоло»: Консильи (Саталино, 82), Мюльдюр, Айхан, Феррари (Пелузо, 82), Кирьякопулос, Лопес (Маньянелли, 46), Фраттези (Траоре, 58), Матеус Энрике, Берарди (Дефрель, 68), Скамакка, Распадори.
«Милан»: Меньян, Калабрия, Томори (Романьоли, 81), Калулу, Эрнандес, Крунич (Браим Диас, 72), Кессиэ, Салемакерс (Флоренци, 81), Тонали (Беннасер, 46), Жиру (Ибрагимович, 72), Рафаэл Леау.
Предупреждения: Тонали, 34, Лопес, 37, Кирьякопулос, 53.