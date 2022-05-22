Титов не хочет работать тренером в командах без серьезных задач

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов рассказал, почему не работает тренером после ухода из «Енисея» в 2019 году.

«Работать в болоте, без задач — неинтересно. Большинство команд уже довольно давно единственной целью ставит выживание. А клубов, которые ставят интересные задачи — очень мало. К тому же, признаюсь, я не завишу от тренерства и не зависел никогда. Идеи интересные есть — но, значит, для их реализации не пришло время», - приводит слова Титова Sport24.ru.

Добавим, что после завершения карьеры футболиста Титов работал в тренерском штабе только двух команд «Спартака» и «Енисея».