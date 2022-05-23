«Кальяри» не смог обыграть «Венецию и вместе с ней вылетел из серии А

«Кальяри» в гостевом матче заключительного тура серии А сыграл вничью с «Венецией» со счетом 0:0.

Таким образом, обе команды вылетели из серии А, «Кальяри» закончил чемпионат 18-м (30 очков), «Венеция» - 20-й (27). Вместе с ними в серию В отправился «Дженоа» (28).

Отметим, что из второго дивизиона в серию А вышли «Лечче» и «Кремонезе», за последнюю путевку в высший дивизион поборются «Пизза» и победитель пары «Монца» - «Брешия».

Напомним, что от Италии в Лигу чемпионов отобрались победитель серии А «Милан», а также «Интер», «Наполи» и «Ювентус», в Лигу Европы отправились римские клубы «Рома» и «Лацио», а «Фиорентина» Александра Кокорина сыграет в Лиге конференций. «Аталанта» Алексея Миранчука осталась без еврокубков.

Серия А

38-й тур

«Венеция» (Венеция) - «Кальяри» (Кальяри) - 0:0.