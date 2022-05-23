Мбаппе обратился к руководству «ПСЖ» с требованием подписать двух игроков в летнее трансферное окно

Форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе рассчитывает на то, что клуб подпишет двух футболистов по окончании сезона-2021/22.

Как сообщает Bild, 23-летний игрок потребовал от руководства парижан заключить контракты с его соотечественниками, а именно опорным полузащитником Орельеном Чуамени и нападающим «Барселоны» Усманом Дембеле.

Ранее появилась информация, что Чуамени близок к переходу в «Реал», а Дембеле входит в сферу интересов «Челси».

Напомним, что 21 мая «ПСЖ» объявил о продлении контракта с Мбаппе до конца сезона-2024/25. Согласно данным некоторых источников, парижане предоставили футболисту возможность участвовать в трансферной политике клуба.