Мбаппе поблагодарил «Реал» и президента клуба Переса после подписания нового контракта с «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе выступил с обращением к «Реалу» после того, как он продлил трудовое сотрудничество с парижским клубом.

Ранее многие СМИ сообщали о том, что 23-летний игрок перейдет в стан «сливочных» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Однако форвард принял решение остаться во Франции.

– Хочу выразить искреннюю благодарность «Реалу» и президенту клуба Флорентино Пересу. Для меня является привилегией тот факт, что я стал желанным игроком для такой великой команды. Могу понять ваше разочарование. Я буду болеть за ваш клуб в финальной встрече Лиги чемпионов, в Париже, в моем доме, – цитирует Мбаппе Marca.

Напомним, что 21 мая «ПСЖ» официально объявил о продлении контракта с Мбаппе до конца сезона-2024/2025. К составу парижан футболист присоединился в июле 2018 года – на его счету 171 гол и 87 результативных передач в 217 матчах за клуб.