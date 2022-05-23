Форвард «Милана» Леау стал самым ценным игроком чемпионата Италии по итогам сезона-2021/22

Пресс-служба Серии А сообщила о том, что фланговый нападающий «Милана» Рафаэль Леау признан MVP лиги в прошедшем сезоне.

Отметим, что 22-летний португалец помог своей команде стать чемпионом Италии впервые с 2011 года. Футболист принял участие в 34 матчах, отличившись 11 забитыми мячами и 10 результативными передачами.

Ранее стало известно о том, что Леау входит в сферу интересов «Манчестер Сити».

Напомним, что «Милан» набрал 86 очков в 38 турах. «Россонери» опередили финишировавший вторым «Интер» на два очка.