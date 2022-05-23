«Спартак-2» был закрыт в связи с решением руководства московского клуба сократить бюджет

Пресс-служба «Спартака» сообщила о закрытии второй команды красно-белых, выступающей в ФНЛ.

По информации источника, данное решение было принято в связи с вынужденным сокращением бюджета клуба и объективных финансовых сложностей в сезоне-2022/23.

Также отмечается, что руководство москвичей в индивидуальном порядке обсудит свое дальнейшее сотрудничество с игроками и персоналом команды. В данный момент красно-белые сосредоточены на том, чтобы развивать академию и молодежные команды.

Напомним, что «Спартак-2» был создан в 2013 году. В прошедшем сезоне подопечные Евгения Бушманова заняли седьмое место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 58 очков в 38 турах.