Катарские владельцы «ПСЖ» планируют выставить Неймара на трансфер летом 2022 года

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Согласно данным Le Parisien, представители Катара, владеющие парижанами, заинтересованы в том, чтобы продать 30-летнего бразильца перед началом следующего сезона.

Как утверждает источник, данная ситуация может быть связана с подписанием нового контракта с форвардом Килианом Мбаппе. Ранее стало известно, что француз будет получать 93 миллиона евро в год без учета бонусов.

Напомним, что Неймар пополнил состав «ПСЖ» в августе 2017 года. В общей сложности он провел за клуб 144 матча, забил 100 голов и отдал 60 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость футболиста в 90 миллионов евро.