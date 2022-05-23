Президент «Урала» выразил доверие главному тренеру клуба Шалимову

Глава «Урала» Григорий Иванов высказался по поводу возможного продления контракта с главным тренером команды Игорем Шалимовым.

Добавим, что действующее соглашение 53-летнего специалиста с екатеринбуржцами рассчитан до 30 июня 2023 года. Ранее в СМИ появлялись слухи о том, что экс-наставник ЦСКА и «Краснодара» Виктор Гончаренко может возглавить клуб по окончании сезона-2021/22.

– Продление контракта с тренером Шалимовым зависит от того, как он будет работать, какой результат будет показывать, какие задачи будет выполнять. Но сейчас мы не рассматриваем никакого другого тренера, – цитирует Иванова ТАСС.

Напомним, что «Урал» занял 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 33 очка в 30 турах. Таким образом, «шмели» избежали прямого вылета в ФНЛ и участия в стыковых матчах за право остаться в РПЛ.