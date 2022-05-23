ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Президент «Урала» выразил доверие главному тренеру клуба Шалимову

Отечественный специалист возглавляет команду с августа прошлого года.
23 мая 2022 10:57
автор: Владислав Корегин

Глава «Урала» Григорий Иванов высказался по поводу возможного продления контракта с главным тренером команды Игорем Шалимовым.

Добавим, что действующее соглашение 53-летнего специалиста с екатеринбуржцами рассчитан до 30 июня 2023 года. Ранее в СМИ появлялись слухи о том, что экс-наставник ЦСКА и «Краснодара» Виктор Гончаренко может возглавить клуб по окончании сезона-2021/22.

– Продление контракта с тренером Шалимовым зависит от того, как он будет работать, какой результат будет показывать, какие задачи будет выполнять. Но сейчас мы не рассматриваем никакого другого тренера, – цитирует Иванова ТАСС.

Напомним, что «Урал» занял 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 33 очка в 30 турах. Таким образом, «шмели» избежали прямого вылета в ФНЛ и участия в стыковых матчах за право остаться в РПЛ.

источник: ТАСС
Это интересно:
Тренер «Спартака-2» Бушманов сообщил, что узнал о решении закрыть клуб меньше часа назад
Вторая команда красно-белых была создана в 2013 году.
23.05.2022 12:15
Футбол
автор: Владислав Корегин
Леонид Слуцкий продолжит занимать пост главного тренера «Рубина»
Ранее казанская команда покинула РПЛ.
23.05.2022 11:45
Футбол
автор: Владислав Корегин
Кечинов оценил решение «Спартака» закрыть вторую команду
Руководство красно-белых признало существование данного проекта нецелесообразным.
23.05.2022 11:29
Футбол
автор: Владислав Корегин
Тренер «Милана» Пиоли сообщил о краже его золотой медали Серии А во время празднования чемпионства
«Россонери» праздновали свою победу в лиге на домашнем стадионе «Сассуоло».
23.05.2022 11:14
Футбол
автор: Владислав Корегин
Президент «Урала» выразил доверие главному тренеру клуба Шалимову
Отечественный специалист возглавляет команду с августа прошлого года.
23.05.2022 10:57
Футбол
автор: Владислав Корегин
Катарские владельцы «ПСЖ» планируют выставить Неймара на трансфер летом 2022 года
Действующий контракт бразильского футболиста с командой Лиги 1 рассчитан до конца сезона-2024/25.
23.05.2022 10:42
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Спартак-2» был закрыт в связи с решением руководства московского клуба сократить бюджет
Вторая команда была создана в 2013 году.
23.05.2022 10:29
Футбол
автор: Владислав Корегин
Серия А признала Пиоли лучшим тренером лиги в прошедшем сезоне
Под руководством специалиста «Милан» стал чемпионом Италии.
23.05.2022 10:14
Футбол
автор: Владислав Корегин
Форвард «Милана» Леау стал самым ценным игроком чемпионата Италии по итогам сезона-2021/22
Португальский футболист забил 11 голов и отдал 10 результативных передач в 34 встречах.
23.05.2022 09:57
Футбол
автор: Владислав Корегин
Мбаппе поблагодарил «Реал» и президента клуба Переса после подписания нового контракта с «ПСЖ»
Футболист останется в парижской команде как минимум до лета 2025 года.
23.05.2022 09:42
Футбол
автор: Владислав Корегин
Кошмар Месси, династия Мальдини и гегемон Гвардиола. Главные цифры футбольного уик-энда
Самая интересная статистика по итогам выходных, которые назвали новых чемпионов Англии и Италии.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 23.05.2022: на кону 5 750 000 рублей!
23 мая 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
И снова Кучеров, и снова Василевский! Русские звезды «Тампы» одной ногой в полуфинале Кубка Стэнли (видео)
В третьем матче серии второго раунда плей-офф НХЛ против «Флориды» Андрей Василевский и Никита Кучеров очередной раз были признаны лучшими игроками и привели «Лайтнинг» к третьей подряд победе (5:1).
Золотой суперкамбэк Гвардиолы! Как «Ман Сити» стал чемпионом Англии, превратив за шесть минут 0:2 в 3:2
«Манчестер Сити» в заключительном туре АПЛ совершил крутой камбэк в игре с «Астон Виллой» и восьмой раз стал победителем АПЛ, опередив на очко «Ливерпуль».
Революция в Испании! Как Ферстаппен стал новым лидером чемпионата
Гран-при Испании подарил невероятный сюжет: действующий чемпион мира Макс Ферстаппен пришел к финишу первым и опередил в общем зачете Шарля Леклера, который досрочно покинул каталонскую трассу.
«Эфес» и Мицич — снова лучшие в Европе. А было бы так, если бы не санкции против ЦСКА?
В Белграде завершился «Финал четырех» баскетбольной Евролиги. Сильнейшим клубом континента второй год подряд стал турецкий «Эфес», вырвавший победу в финальном матче у мадридского «Реала» - 58:57.
Он больше не нужен «Зениту», а «Зенит» не нужен ему. Почему Дзюба покидает Санкт-Петербург
Вспоминаем, какой была питерская карьера 33-летнего Артема Дзюбы.
«В нашем чемпионате Артем может спокойно играть до 40 лет». Мостовой — об уходе Дзюбы из «Зенита»
Бывший лидер сборной России Александр Мостовой прокомментировал «Плеймейкеру» итоги сезона в РПЛ.
Полный триумф Бразилии! Итоги UFC Vegas 55
В главных боях турнира UFC в Лас-Вегасе бразильянка Кетлин Виейра неожиданно победила по очкам американку Холли Холм, а ее соотечественник Мишел Перейра избил аргентинца Сантьяго Понзиниббио.
Панама встретила победителей и призеров! Как завершился уникальный проект «Лига Героев»
В столице Панамы финишировал автопробег по 8 странам Центральной Америки в рамках проекта «Лига Героев», в котором участвовали шестеро россиян.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика