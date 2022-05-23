Тренер «Милана» Пиоли сообщил о краже его золотой медали Серии А во время празднования чемпионства

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли заявил, что его чемпионская медаль была украдена во время празднования после гостевого матча 38-го тура Серии А с «Сассуоло» (3:0).

Отметим, что по завершению встречи на поле выбежало большое количество болельщиков красно-черных.

– У меня украли медаль победителя, кто-то сорвал ее с моей шеи. Если бы мне ее вернули, я был бы признателен, она у меня единственная, – цитирует Пиоли Football Italia.

Напомним, что Пиоли возглавляет «Милан» в октябре 2019 года. Под руководством 56-летнего специалиста клуб стал чемпионом Италии впервые с сезона-2010/2011.

Добавим, что «Милан» набрал 86 очков в 38 матчах. Команда опередила финишировавший вторым «Интер» на два очка.