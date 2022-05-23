Кечинов оценил решение «Спартака» закрыть вторую команду

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на появившуюся новость о том, что проект второй команды красно-белых был закрыт.

Ранее стало известно, что руководство столичного клуба приняло данное решение в связи с вынужденным сокращением бюджета и объективных финансовых сложностей в сезоне-2022/23.

– Грустно, потому что должна быть такая команда, где молодые футболисты, вышедшие из дубля, получали бы игровую практику. Ситуация понятна, что с финансами сейчас тяжеловато. Будут отдавать в аренду, чтобы футболисты получали игровую практику – другого пути, наверное, нет, – цитирует Кечинова «Чемпионат».

Напомним, что «Спартак-2» был создан в 2013 году. В прошедшем сезоне подопечные Евгения Бушманова заняли седьмое место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 58 очков в 38 турах.