Леонид Слуцкий продолжит занимать пост главного тренера «Рубина»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов ответил на вопрос о том, останется ли в клубе главный тренер Леонид Слуцкий.

Напомним, что 21 мая казанская команда на своем поле уступила «Уфе» (1:2) в матче 30-го тура РПЛ и напрямую покинула лигу, финишировав на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице.

– «Рубин» продолжит работу со Слуцким, – приводит слова Сайманова «Чемпионат».

Добавим, что Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019 года. Под руководством 51-летнего специалиста клуб одержал 30 побед, 15 раз сыграл вничью и потерпел 32 поражения. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.