Тренер «Спартака-2» Бушманов сообщил, что узнал о решении закрыть клуб меньше часа назад

Главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов поделился мнением по поводу решения закрыть клуб.

Ранее стало известно о том, что руководство красно-белых решило прекратить существование данного проекта в связи с вынужденным сокращением бюджета команды и объективных финансовых сложностей в сезоне-2022/23. Он был создан в 2013 году.

– Узнал о закрытии второй команды меньше часа назад. Относительно своего будущего пока сказать нечего. В целом, это был хороший проект, полезный, воспитывали молодых игроков, их было много в «Спартаке», – цитирует Бушманова «Матч ТВ».

Напомним, что Бушманов возглавлял «Спартак-2» с 2013 по 2017 годы. Затем он покинул команду для работы со сборной России U-21. В марте прошлого года 50-летний специалист вернулся в стан красно-белых.

В прошедшем сезоне «Спартак-2» занял седьмое место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 58 очков в 38 турах.