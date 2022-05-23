Полузащитник «Сочи» Попов покинул российский клуб на правах свободного агента

Пресс-служба «Сочи» сообщила о том, что атакующий полузащитник Ивелин Попов покинул команду.

По информации источника, 34-летний болгарин ушел из клуба в статусе свободного агента. Отмечается, что хавбек продолжит свою карьеру в «Левски» из Софии.

Напомним, что Попов выступал за «Сочи» с августа 2020 года. Всего в составе «барсов» он отыграл 26 матчей, забил пять голов и сделал пять результативных передач.

Ранее в России футболист защищал цвета «Ростова», «Рубина», «Кубани» и «Спартака». Вместе с красно-белыми он стал чемпионом РПЛ в сезоне-2016/17.