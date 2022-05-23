Москалев рассудит первый стыковой матч «СКА-Хабаровска» и «Химок», Безбородов – «Оренбурга» и «Уфы»

Стали известны судейские назначения на первые стыковые матчи между командами РПЛ и ФНЛ.

Как сообщает пресс-служба РФС, главным арбитром встречи «СКА-Хабаровск» – «Химки» был назначен Владимир Москалев. Его помощниками станут Владимир Миневич и Алексей Воронцов. Резервный судья – Павел Шадыханов. Отвечать за работу VAR будут Василий Казарцев и его ассистент Валентин Мурашов.

Добавим, что игру между «Оренбургом» и «Уфой» обслужат следующие рефери: Владислав Безбородов (главный судья), Рустам Мухтаров и Дмитрий Ермаков (ассистенты судьи), Алексей Амелин (резервный судья), Виталий Мешков (VAR) и Дмитрий Мосякин (AVAR).

Напомним, что матчи «СКА-Хабаровск» – «Химки» и «Оренбург» – «Уфа» пройдут 25 мая. Ответные встречи запланированы на 28 мая.