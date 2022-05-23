Три иностранных футболиста вернутся в состав «Краснодара» для подготовки к сезону-2022/23

Три легионера «Краснодара», временно приостановившие свои контракты с клубом до лета 2022 года, заинтересованы в возвращении в стан «быков».

Как сообщает «РБ-Спорт», в состав краснодарской команды хотят вернуться защитники Кайо и Кристиан Рамирес, а также нападающий Джон Кордоба. Отмечается, что в данный момент клуб ведет работы по возвращению футболистов в Россию.

Напомним, что в начале марта этого года «Краснодар» объявил об уходе легионеров из команды. В сезоне-2021/22 коллектив под руководство Александра Сторожука занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков в 30 турах.