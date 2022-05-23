«Локомотив» объявил о продлении контракта с Гилерме до лета 2024 года

Пресс-служба «Локомотива» объявила о том, что голкипер Маринато Гилерме подписал новый контракт с клубом.
По информации источника, трудовое соглашение между 36-летним футболистом и железнодорожниками рассчитано до 30 июня 2024 года.
Напомним, что Гилерме выступает за «Локомотив» с августа 2007 года. Всего на счету вратаря 377 проведенных матчей за красно-зеленых, в которых он пропустил 375 голов и 139 раз отстоял «на ноль». Вместе с клубом вратарь стал чемпионом России в 2018 году.
В составе национальной команды футболист отыграл 19 встреч.
источник: ФК «Локомотив»