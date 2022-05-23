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«Ливерпуль» приобрел у «Фулхэма» 19-летнего полузащитника Карвалью

Сумма трансфера португальского футболиста составила 5,91 млн евро.
23 мая 2022 14:31
автор: Владислав Корегин

Атакующий полузащитник «Фулхэма» Фабиу Карвалью продолжит свою карьеру в «Ливерпуле». Об этом сообщает пресс-служба «мерсисайдцев».

Отмечается, что 19-летний португалец заключил с «красными» долгосрочный контракт. 1 июля хавбек присоединится к своему новому клубу. Согласно данным портала Transfermarkt, команда заплатила за данный переход 5,91 млн евро.

Напомним, что Карвалью находился в клубной системе «Фулхэма» с 2014 года. В прошедшем сезоне он принял участие в 38 матчах «дачников» во всех турнирах, забил 11 голов и отдал восемь результативных передач.

источник: ФК «Ливерпуль»
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