«Ливерпуль» приобрел у «Фулхэма» 19-летнего полузащитника Карвалью

Атакующий полузащитник «Фулхэма» Фабиу Карвалью продолжит свою карьеру в «Ливерпуле». Об этом сообщает пресс-служба «мерсисайдцев».
Отмечается, что 19-летний португалец заключил с «красными» долгосрочный контракт. 1 июля хавбек присоединится к своему новому клубу. Согласно данным портала Transfermarkt, команда заплатила за данный переход 5,91 млн евро.
Напомним, что Карвалью находился в клубной системе «Фулхэма» с 2014 года. В прошедшем сезоне он принял участие в 38 матчах «дачников» во всех турнирах, забил 11 голов и отдал восемь результативных передач.
источник: ФК «Ливерпуль»