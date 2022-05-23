Сайманов заявил, что для «Рубина» игра в ФНЛ является преступлением

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал о целях команды на следующий сезон.

Напомним, что 21 мая казанский клуб потерпел домашнее поражение от «Уфы» (1:2) в матче 30-го тура РПЛ и напрямую покинул лигу, финишировав на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице.

– Наша задача – вернуться из ФНЛ обратно. Для «Рубина» играть в ФНЛ – преступление. Даже если мы в итоге из РПЛ уйдем, очень скоро мы обязательно туда постучимся, – приводит слова Сайманова «Чемпионат».

Добавим, что «Рубин» и тульский «Арсенал» могут остаться в РПЛ в случае введения моратория на вылет из лиги в сезоне-2021/22.