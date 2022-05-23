«Зенит» интересуется возможностью подписания нападающего «Динамо» Грулева

Форвард московского «Динамо» Вячеслав Грулев может пополнить состав другого клуба РПЛ.

Как сообщает портал «Метарейтинг», в приобретении 23-летнего футболиста заинтересован «Зенит». Отмечается, что представители петербуржцев уже провели беседу с агентом игрока Павлом Андреевым на тему возможного перехода летом 2022 года.

Согласно данным источника, руководство сине-бело-голубых предпримет попытку подписания Грулева в случае, если в летнее трансферное окно команду покинет один из игроков атакующей линии: Малком, Клаудиньо или Андрей Мостовой.

Напомним, что Грулев находится в клубной системе «Динамо» с января 2013 года. В сезоне-2021/22 он принял участие в 29 матчах москвичей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал два результативных паса. Его контракт рассчитан до 30 июня 2025-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 3,5 миллиона евро.