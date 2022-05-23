Агент Джорджевича заявил о готовности рассмотреть предложения российских клубов по его клиенту

Агент Игор Глушевич, клиентом которого является бывший форвард «Зенита» Лука Джорджевич, ответил на вопрос о том, вернется ли его подопечный в Россию.

Отметим, что в данный момент 27-летний черногорец выступает в составе датского «Вайле». Его действующий контракт с командой рассчитан до 30 июня 2024 года.

– Связывались ли с нами из России? Официально – нет. Но неофициально были звонки от российских клубов. Мы ждем официальных предложений. В России Лука уже проявил и зарекомендовал себя. И если из России поступит серьезное и конкретное предложение, мы внимательно рассмотрим его, – цитирует агента «РБ-Спорт».

Добавим, что помимо «Зенита» Джорджевич выступал в России за «Локомотив» и тульский «Арсенал». Всего в РПЛ он отыграл 81 матч, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач.