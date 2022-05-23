Леау может сменить «Милан» на «Реал»

Фланговый нападающий «Милана» Рафаэль Леау входит в сферу интересов «Реала».

Как сообщает Marca, руководство мадридского клуба рассматривает кандидатуру 22-летнего португальца в качестве усиления своей атакующей линии летом 2022 года после неудачи с трансфером форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Ранее появилась информация, что конкуренцию «сливочным» в борьбе за футболиста составит «Манчестер Сити».

Напомним, что Леау перешел в «Милан» в августе 2019 года из «Лилля». В сезоне-2021/22 он принял участие в 42 матчах клуба во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.