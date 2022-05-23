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Дмитрий Булыкин: Думаю, что основным голкипером «Локомотива» в следующем сезоне будет Худяков

Также в составе красно-зеленых выступает опытный вратарь Маринато Гилерме.
23 мая 2022 15:56
автор: Владислав Корегин

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением по поводу голкипера московской команды Даниила Худякова.

Отметим, что сегодня, 23 мая, руководство железнодорожников продлило контракт с другим вратарем красно-зеленых – 36-летним Маринато Гилерме.

– Думаю, что в следующем сезоне больше времени будут давать Худякову, потому что молодым везде дорога. Гилерме же возьмет шефство над Даниилом и будут ему помогать развиваться. Всякое может случиться, может быть он будет где-то подменять Худякова, но думаю, что основным все равно будет Даниил, – цитирует Булыкина «Чемпионат».

Добавим, что Худяков является воспитанником академии «Локомотива». В сезоне-2021/22 18-летний россиянин принял участие в 15 матчах основной команды во всех турнирах, пропустил 26 голов и четыре раз отстоял «на ноль».

В прошедшем розыгрыше РПЛ «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице, набрав 48 очков в 30 турах.

источник: Чемпионат.com
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