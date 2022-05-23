Бородюк считает реальным переход Дзюбы в «Торпедо»

Главный тренер московского «Торпедо» Александр Бородюк считает, что Артем Дзюба может принести пользу черно-белым.

«А почему нет? Думаю, это вполне реально. Все зависит от него. Он – системообразующий игрок, который может наладить атмосферу в команде. Здесь нужно учитывать заработную плату и его желания.

Нужно посмотреть, как он двигается. Но тестировать его не нужно, он уже всем все доказал в российском футболе. Важно еще, как он вольется в команду. Есть нюансы, потому что в «Торпедо» сложившийся коллектив. Нужна химия», – приводит слова специалиста телеканал «Матч ТВ».

Напомним, контракт Дзюбы с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года и не будет продлен. Накануне футболист объявил о своем уходе из команды. Будущее игрока прояснится позже, к нему есть интерес как в России, так и за рубежом.