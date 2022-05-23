Агент Оздоева рассказал о ходе переговоров по поводу продления контракта Магомеда с «Зенитом»

Футбольный агент Анзор Гаргаев, представляющий интересы полузащитника петербургского «Зенита» Магомеда Оздоева, рассказал о своего клиента.

«Пока нет никаких новостей. Есть переговоры, но я сказал Магомеду: «Ты взрослый парень. Находишься уже 4,5 года в системе «Зенита». Рассмотри сам все варианты и сам поучаствуй в переговорах», - приводит слова Гаргаева «РБ-Спорт».

Ранее сообщалось, что «Зенит» не будет продлевать контракт с Оздоевым, рассчитанный до 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне игрок провел за сине-бело-голубых 15 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.